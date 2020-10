Več pozivov vladi za dodatno pomoč gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 21. oktobra - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je na premierja Janeza Janšo naslovil pismo, v katerem ga opozarja, da je panoga znova na kolenih, zato vlada ne sme dovoliti, "da klecne". Opozarjajo, da bo panoga potrebovala še več pomoči. Na ogrožena delovna mesta so vlado opozorili tudi v sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS.