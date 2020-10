Hokejisti Olimpije po testiranju znova trenirajo

Ljubljana, 21. oktobra - Hokejisti SŽ Olimpije, pri katerih je bil na nedeljskem testiranju na novi koronavirus pozitiven eden od igralcev, ki je v samoosamitvi, so danes prejeli dobro novico. Potem ko so člani moštva in strokovnega štaba v torek opravili testiranje, so bili vsi izvidi negativni, tako da moštvo znova trenira, so za STA potrdili v ljubljanskem klubu.