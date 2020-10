Konec tedna brez gimnastičnega pokala Slovenije

Ljubljana/Maribor, 21. oktobra - Novi ukrepi, ki jih je vlada sprejela ob povečanju števila okužb s covidom-19, in z njimi povezane nejasnosti za telovadce so botrovali odpovedi 53. Šalamunovega memoriala konec tedna v Mariboru, so sporočili na Gimnastični zvezi Slovenije (GZS). Tradicionalno tekmovanje bi letos štelo tudi za pokal Slovenije.