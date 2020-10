Kino Šiška program v celoti seli na splet

Ljubljana, 21. oktobra - Iz Kina Šiška so sporočili, da so zaradi razglašene epidemije primorani dodatno spremeniti svoj program in prilagoditi svoj odpiralni čas. Svoj program v celoti selijo na splet, kot prvi tovrstni dogodek pa bo v soboto na sporedu koncert Torul. Objekt javnega zavoda ostaja zaprt do nadaljnjega, bo pa še naprej v mestu delovala Galerija DobraVaga.