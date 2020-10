V torek potrjene 1503 okužbe z novim koronavirusom, umrlo osem bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 21. oktobra - V torek so opravili 5891 testiranj na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 1503 primere. To je daleč največ doslej, najvišji dnevni prirast je bil v petek 898 okužb. Umrlo je osem bolnikov s covidom-19, 333 se jih zdravi v bolnišnicah, od tega jih 55 potrebuje intenzivno zdravljenje. S pomočjo ventilatorja jih diha 41.