Na internem oddelku ptujske bolnišnice trenutno devet okuženih

Ptuj, 21. oktobra - Na internem oddelku ptujske bolnišnice, kjer je ta teden prišlo do vdora novega koronavirusa med bolnike, so doslej opravljena testiranja pokazala devet okužb med pacienti, ki so jih že premestili na razširjeni oddelek za bolnike s covidom, je danes povedal strokovni vodja bolnišnice Teodor Pevec. Okužena je tudi ena od zaposlenih.