V Nazci odkrili okoli 2000 let star geoglif mačke

Lima, 21. oktobra - Znanim geoglifom iz Nazce, iz kilometrov linij ustvarjenih ogromnih risb živalskih figur, se je pridružila okoli 2000 let stara podoba mačke. Arheologi so podobo na hribovitem terenu odkrili med preučevanjem območja z Unescovega seznama svetovne dediščine, poroča The New York Times. Javnosti je med podobami t.i. Nazca linij najbolj poznan kolibri.