Virus še pospešil selitev trgovine na splet

Ljubljana, 21. oktobra - Medtem ko so trgovci že nekaj časa opažali upadanje prometa v klasičnih trgovinah in rast spletnih nakupov, pa je pandemija covida-19 ta proces še pospešila. Ob tem so lahko spremljali spreminjanje navad potrošnikov in prioritet zaposlenih. Varnost in zdravje sta zdaj na prvem mestu, so menili udeleženci letošnje strateške konference o trgovini.