Evropske borze uvodoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 21. oktobra - Evropske borze so današnje trgovanje začele s padci. Med vlagatelji vlada negotovost zaradi zaostrovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in njihovega negativnega vpliva na gospodarstvo. Spremljajo tudi pogajanja o novih stimulativnih ukrepih za ameriško gospodarstvo in prebivalstvo. Evro pridobiva na vrednosti.