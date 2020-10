Cene nafte nižje

Singapur, 21. oktobra - Cene nafte so se v azijskem trgovanju znižale. Po mnenju analitikov so k padcu prispevale informacije Ameriškega naftnega inštituta (API), ki kažejo na nadaljnje povečanje zalog ameriške surove nafte. Ameriška vlada bo sicer svoje podatke objavila danes, če bodo tudi ti potrdili rast zalog, pa bo to drugo povečanje v treh tednih.