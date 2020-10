Ter Stegen z novo pogodbo in odškodnino 500 milijonov evrov

Barcelona, 21. oktobra - Barcelona je podaljšala pogodbe z vratarjem Marc-Andreem ter Stegnom in tremi drugimi pomembnimi nogometaši. Kot so v torek zvečer zapisali pri katalonskem velikanu, je ter Stegen podpisal pogodbo do junija 2025, njegova odškodnina za predčasen odhod pa znaša kar 500 milijonov evrov, poročajo agencije.