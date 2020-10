Ali je Donald Trump spremenil Ameriko?

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 21. oktobra - Vprašanje, kako je Donald Trump v štirih letih vladanja spremenil ZDA, je zadnje čase pogosto, odgovori pa so odvisni od političnega prepričanja vsakega posameznika. Po drugi strani pa prevladuje mnenje, da Trump Amerike ni spreminjal, ampak je le omogočil, da je prišlo na površje to, kar je bilo pod njim.