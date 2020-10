Roglič še 12. v rdeči majici vodilnega

Pamplona, 21. oktobra - Z drugo etapo od Pamplone do Lekunberrija (151,6 km) se bo nadaljevala kolesarska dirka po Španiji, na kateri bo kot vodilni v skupnem seštevku rdečo majico nosil slovenski as Primož Roglič. To se bo zgodilo že 12. v njegovi karieri, potem ko je lani ob zmagi to majico prvič oblekel po deseti etapi, od tedaj pa je ni več izpustil iz rok.