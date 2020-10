Od danes zaprti gostinski lokali tudi v Goriški in Primorsko-notranjski, nove omejitve za športne dejavnosti

Ljubljana, 21. oktobra - Z današnjim dnem ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa začenjajo veljati še v dveh statističnih regijah, Goriški in Primorsko-notranjski. Tudi tam je obvezno nošenje maske zunaj, zaprti so gostinski lokali. Vlada je dodatno omejila športna tekmovanja in dejavnosti ter omilila ukrep za frizerske salone v rdečih regijah.