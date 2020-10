Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 10.)

Ljubljana, 20. oktobra - Tuje tiskovne agencije so tudi tokrat poročale o koronski statistiki pri nas. Zapisale so, da je bil delež okuženih minuli dan nekaj več kot 18-odstoten, kar je manj kot prejšnje dni. Poročale so tudi o uvedbi prepovedi gibanja ponoči in o dvojnem uspehu slovenskih kolesarjev, Primoža Rogliča in Jana Tratnika, na dirki po Španiji in Italiji.