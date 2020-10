Na Nizozemskem potrdili rekordnih skoraj 8200 novih okužb z novim koronavirusom

Haag, 20. oktobra - Na Nizozemskem so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 8182 novih okužb z novim koronavirusom, so sporočile pristojne oblasti. Kljub rekordnemu številu novih okužb pa to število ne narašča več tako hitro kot pred enim tednom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.