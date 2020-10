Ob 25. obletnici zavoda Muzeum tridelna razstava Arhitektura sanj

Ljubljana, 21. oktobra - Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo Muzeum obeležuje 25 let delovanja. Jubilej slavijo z razstavo Arhitektura sanj, ki zajema prostorsko postavitev Barka v Mestni hiši, fontano Knjiga in eksponat Stol, ki bosta sopostavljena v parku Tivoli ter razstavo Not At First Glance italijanske umetnice Silvie Mariotti v MGLC.