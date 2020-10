Primož Roglič z zmago v prvi etapi Vuelte oblekel rdečo majico vodilnega

Bilbao, 20. oktobra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec prve etape dirke po Španiji. Od Iruna do Arrateja nad Eibarjem (173 km) je bil 30-letnik hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza ter Irca Dana Martina in že prvi dan oblekel rdečo majico vodilnega na Vuelti. Majico, ki jo brani po lanski zmagi.