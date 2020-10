Kmetijski ministri EU podprli razvoj vzdržnega evropskega prehranskega sistema

Bruselj/Luxembourg, 20. oktobra - Kmetijski ministri EU so podprli razvoj vzdržnega evropskega prehranskega sistema, od proizvodnje do potrošnje, ki ga opredeljuje strategija od vil do vilic. V sklepe so zapisali dvojno politično sporočilo: zagotoviti je treba dovolj cenovno dostopne hrane in obenem prispevati k uresničevanju cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050.