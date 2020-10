Zdravniške organizacije na vlado naslovile predlog nujnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19

Ljubljana, 22. oktobra - Koordinacija zdravniških organizacij vlado poziva k takojšnji realizaciji ukrepov za zajezitev epidemije. Med drugim predlagajo vključevanje vseh razpoložljivih zdravnikov, tudi zasebnikov in specializantov. Prav tako bi začasno suspendirali akt o kompetencah v zdravstveni in babiški negi, do česar pa so zelo kritičnih v vrstah zdravstvene nege.