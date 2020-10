Goriška in Primorsko-notranjska regija tudi uradno rdeči

Ljubljana, 20. oktobra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v današnjem uradnem listu objavil nove podatke o pojavnosti števila okužb z novim koronavirusom po statističnih regijah. S tem sta med rdeče regije tudi uradno umeščeni Goriška in Primorsko-notranjska regija in se tudi tam uvaja obveznost nošenja maske zunaj in s sredo zaprtje lokalov.