Pošta Slovenije se je dodatno prilagodila epidemiološkim razmeram

Maribor, 20. oktobra - Pošta Slovenije je v zadnjih dneh, glede na razvoj razmer v zvezi z epidemijo, znova sprejela nekaj začasnih ukrepov, ki sledijo priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in drugih pristojnih institucij. Zaščito in skrb za zdravje strank in zaposlenih med drugim skušajo zagotoviti z brezstičnim vročanjem pošiljk.