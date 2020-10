Arnes odpravil težavo z nedosegljivostjo spletnih učilnic

Ljubljana, 20. oktobra - Napako v programski opremi, ki je dopoldan povzročala nedosegljivost storitve Arnesovih učilnic, so odpravili. Učilnice tako znova delujejo, delovanje sistema pa še vedno optimizirajo, so sporočili z Arnesa. Na šolskem ministrstvu dodajajo, da so predvideli tudi takšno situacijo, zato so šolam omogočili uporabo sistemov MS Teams in Zoom.