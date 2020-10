Ta teden zaradi novega koronavirusa prestavljene tri tekme evrolige

Ljubljana, 20. oktobra - Na prošnjo ekip Zenit Sankt Peterburg, Alba Berlin in Asvel Villeurbanne je evroliga prestavila tri tekme petega kroga, ki so bile na sporedu v četrtek in petek ta teden. Razlog pri vseh treh je enak; ekipe zaradi okužb z novim koronavirusom nimajo dovolj zdravih igralcev za tekmovanje.