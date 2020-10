V Kranju namesto čistilne akcije pregled črnih točk

Kranj, 20. oktobra - Zaradi neugodnih epidemioloških razmer v Kranju ne bo jesenske čistilne akcije, s katero so nameravali nadomestiti okrnjeno tradicionalno spomladansko akcijo Očistimo Kranj - Kranj ni več usran. Kranjski taborniki so zato v soboto skupaj z ostalimi enotami kranjske civilne zaščite pregledali črne točke in marsikje ugotovili izboljšanje stanja.