Mariborski lutkarji novembra na reviji lutkovnih gledališč na Reki

Zagreb/Reka, 26. oktobra - Na 25. reviji lutkovnih gledališč, ki bo med 2. in 10. novembrom potekala na Reki, se bo predstavilo deset gledališč s Hrvaške ter Slovenije in Bosne in Hercegovine, so potrdili organizatorji. Med udeleženci bo tudi lutkovno gledališče Maribor s predstavo Ostržek.