Na ISS uspešno odpravili težave s straniščem in pečico

Moskva, 20. oktobra - Na mednarodni vesoljski postaji (ISS) so ponoči uspešno odpravili več tehničnih težav. Med drugim so imeli težave s sistemom za proizvajanje kisika, straniščem in pečico. Postaja zdaj deluje normalno, člani posadke pa niso v nevarnosti, je danes sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos.