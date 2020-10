Predstavniki fitnesa in rekreacije pozivajo k odprtju dejavnosti

Ljubljana, 20. oktobra - Sekcija za fitnes, regeneracijo in rekreacijo pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in Slovenska fitnes iniciativa sta vlado pozvali, naj znova razmisli o omejevanju športne vadbe in zapiranju fitnesov in športno-rekreativnih dvoran. Opozarjajo tako na težko finančno situacijo kot pomen gibanja za zdravje.