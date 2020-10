Sogovorniki na spletnem omizju za vzpostavitev jasnih protokolov delovanja

Ljubljana, 20. oktobra - Sogovorniki iz vrst športa so na današnjem spletnem pogovoru Sport Lex Talk skušali poiskati rešitve s konkretnimi predlogi in idejami, kako pomagati športu v času sedanje zdravstvene krize, usmerjene tako državnim institucijam kot tudi športnim zvezam in klubom. Zavzeli so se za vzpostavitev jasnih protokolov delovanja.