Ministrstvo za javno upravo pripravilo predlog novele zakona o lokalnih volitvah

Ljubljana, 20. oktobra - Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog novele zakona o lokalnih volitvah. Hkrati je minister k posredovanju stališč in pripomb posebej povabil še informacijskega pooblaščenca, upravno sodišče in sodni svet. Kot so na spletni strani pojasnili na ministrstvu, je povod za spremembo odločba ustavnega sodišča.