Krka skočila na drugo mesto, Parris pa na prvo med strelci

Šmartno ob Paki, 20. oktobra - Nogometaši Krke so v zaostali tekmi 11. kroga 2. SNL upravičili vlogo favorita in se z zmago nad Šmartnim 1928 s 4:0 povzpeli na drugo mesto razpredelnice. Junak tekme je bil Kaheem Anthony Parris iz Jamajke, ki se je s tremi zadetki zavihtel na prvo mesto lestvice strelcev 2. SNL. To je bil njegov drugi 'hat trick' to sezono.