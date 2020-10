Francoz v avtomobilu prevažal deset nezakonitih migrantov

Krško, 20. oktobra - Policisti so v ponedeljek med opravljanjem nalog varovanja državne meje nekaj pred 21. uro v Kostanjevici na Krki ustavili avtomobil francoskih registrskih oznak. Ugotovili so, da je 24-letni Francoz prevažal deset državljanov Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.