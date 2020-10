Ptuj, 20. oktobra - V ptujski bolnišnici je prišlo do obsežnejšega vdora novega koronavirusa med bolnike na internem oddelku, so danes sporočili iz ptujske splošne bolnišnice. Kot je ob tem pojasnila direktorica Anica Užmah, so takoj ukrepali v skladu z navodili epidemiološke službe.