Osteoporoza je nevidna bolezen, ki ne prizadene zgolj žensk

Ljubljana, 20. oktobra - Osteoporoza je tiha in nevidna bolezen, zaradi katere lahko pride do zlomov kosti, ki lahko vodijo v omejitve gibanja ali celo invalidnost, so povedali na novinarski konferenci zveze društev bolnikov z osteoporozo. Med drugim so poudarili potrebo po čim hitrejši mobilizaciji bolnikov, opozorili pa so tudi, da osteoporoza ni zgolj ženska bolezen.