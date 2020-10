Število okuženih v Koroškem domu starostnikov naraslo

Slovenj Gradec/Črna na Koroškem, 20. oktobra - V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov je zadnje obsežno testiranje, ki je potekalo v nedeljo, okužbo z novim koronavirusom potrdilo še pri 11 stanovalcih in dveh zaposlenih. Trenutno je tako iz te enote 21 okuženih stanovalcev in trije zaposleni. V matični enoti doma v Črnečah pa je trenutno okuženih 12 stanovalcev in šest zaposlenih.