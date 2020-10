Gorenjski kriminalisti odkrili osumljence za tatvine v Kranju in na Jesenicah

Kranj/Jesenice, 20. oktobra - Gorenjski kriminalisti so preiskali lansko tatvino osebnega avtomobila iz garažne hiše na območju Kranja in vlom v poslovni prostor, iz katerega je bilo ukradenih za 50.000 evrov mobilnih telefonov in ročnih ur. Uspešno so preiskali tudi drzno tatvino na Jesenicah iz sredine prejšnjega meseca.