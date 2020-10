Na Notranjskem in Krasu žarišči okužb v Kovinoplastiki Lož in OŠ Komen

Postojna, 20. oktobra - Z razglasitvijo epidemije covida-19 so v ponedeljek aktivirali tudi regijski štab civilne zaščite za Notranjsko, ki poroča o novih žariščih okužb. Tako so v Kovinoplastiki Lož odkrili okužbo pri treh zaposlenih, danes pa bodo izvedli še 30 testiranj njihovih sodelavcev. Spet so zaznali okužbe tudi med zaposlenimi v komenski osnovni šoli.