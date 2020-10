Mojstrovini Giorgia de Chirica in Mana Rayja na dražbi pri Sotheby's

New York, 20. oktobra - Na newyorški dražbi impresionistične in sodobne umetnosti, ki bo potekala 28. oktobra, bo avkcijska hiša Sotheby's ponudila izjemno redki ter zgodnji mojstrovini umetnikov Giorgia de Chirica in Mana Rayja. De Chiricovo sliko Ariadne ocenjujejo na 15 milijonov ameriških dolarjev, Rayjevo Črno vdovo (rojstvo) pa na sedem milijonov ameriških dolarjev.