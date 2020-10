Šentjur, 20. oktobra - Šentjurski policisti so v zadnjih dneh opravili hišno preiskavo pri 41-letniku s šentjurskega območja. Pri hišni preiskavi so našli prostor, prirejen za gojenje konoplje. Zasegli so mu okoli štiri kilograme posušene konoplje, pripravljene za nadaljnjo prodajo. Šentjurčana bodo zaradi prometa z mamili kazensko ovadili, so danes sporočili s policije.