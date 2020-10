Predlogu zakona o učinkoviti rabi energije se obeta podpora

Ljubljana, 20. oktobra - Predlogu novega zakona o učinkoviti rabi energije, s katerim namerava vlada področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije izločiti iz energetskega zakona in ga prilagoditi evropski zakonodaji, se obeta podpora. Danes so stališča o predlogu predstavile poslanske skupine, DZ bo o njem odločal v sredo.