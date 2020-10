Pregled ukrepov po občinah za zajezitev širjenja novega koronavirusa

Ljubljana, 20. oktobra - Z današnjim dnem začenjajo veljati dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako bo začela veljati prepoved gibanja med 21. in 6. uro. S polnočjo je začela veljati tudi omejitev druženja na največ šest ljudi, prehajanje med regijami pa ni več mogoče, ne glede na to, ali je ta na oranžnem ali rdečem seznamu.

Poleg države so številne ukrepe sprejele tudi občine. V nadaljevanju objavljamo povezave do ukrepov po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi.

MARIBOR

Mestna občina med drugim vzpostavlja telefonsko številko in elektronski naslov za pomoč občanom; https://www.maribor.si/povezava.aspx?id=291&pid=18256

Dodatne ukrepe sprejema tudi Snaga Maribor: https://www.snaga-mb.si/pravila-za-preprečevanje-širjenja-okužbe-covid-19.html.

KRANJ

Mestna občina med drugim poziva prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati, spreminja se tudi delovanje nekaterih enot Mestne knjižnice Kranj ter Komunale Kranj: https://www.kranj.si/koronavirus.

NOVO MESTO

Mestna občina med drugim uvaja spremembe v poslovanju Skupne občinske uprave Dolenjske: https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2020102010125886.

VELENJE

Informacije za občane na povezavi: https://www.velenje.si/obvestila-za-obcane/2020/10/10647-Upostevanje-vseh-priporocil-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-je-nujno.

SLOVENJ GRADEC

Mestna občina uvaja telefonsko številko in elektronski naslov za pomoč občanom: http://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/5924/POSEBNA-OBVESTILA-UPRAVE-MOSG-GLEDE-IZVAJANJA-UKREPOV-V-IZREDNIH-RAZMERAH.

Aktiviran je tudi občinski štab Civilne zaščite: http://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/6136/AKTIVIRANJE-OBČINSKEGA-ŠTABA-CIVILNE-ZAŠČITE.

CERKLJE NA GORENJSKEM

V Občini Cerklje na Gorenjskem bo v sredo začela veljati odredba o prepovedi uporabe igralnih in športnih (rekreacijskih) površin v upravljanju in lasti občine, informacije na povezavi: https://www.cerklje.si/objava/306526.

KOČEVJE

Občina med drugim obvešča o spremenjenem obratovanju objektov Zavoda Kočevsko: https://www.kocevsko.com/sl/novice/obvestilo-o-obratovanju-objektov-zavoda-kocevsko/.

KRŠKO

Občina med drugim uvaja telefonsko številko za pomoč občanom: https://www.krsko.si/objava/304773.

MEDVODE

Občina med drugim ponovno vzpostavlja interventno oskrbo starejših in obolelih ter ukinja uradne ure občinske uprave: https://www.medvode.si/.

MEŽICA

Občina je med drugim uvedla pomoč obolelim osebam: https://mezica.si/objava/306017.

Vse dodatne informacije lahko občani najdejo na spletni strani občine: https://www.mezica.si/.

POLZELA

Spremembe poslovanja občinske uprave: https://www.mojaobcina.si/polzela/novice/obvestilo-obcinske-uprave-2.html?RSS328bdc1ea2310d974a7da53a37f20cdd.

POSTOJNA

Občina je med drugim aktivirala občinski štab Civilne zaščite: https://www.postojna.si/objava/306054.

ŠENTJUR

Štab Civilne zaščite Občine Šentjur deluje na Mestnem trgu 10, dosegljiv je na telefonski številki 03 747 13 22 ali preko elektronske pošte stab.cz@sentjur.si.