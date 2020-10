Jenkovi dnevi preseljeni na splet

Kranj, 20. oktobra - Med 18. in 27. oktobrom v Kranju in okolici običajno potekajo dnevi v spomin na pesnika Simona Jenka, letos pa bodo dogodki, ki jih pripravljajo med datumoma njegovega rojstva in smrti, zaradi koronavirusa virtualni. V petek bodo na spletni in Facebook strani Visit Kranj predvajali spominsko slovesnost, ki bi bila sicer v Prešernovem gaju.