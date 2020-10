Slovenske ulice in kraji - od Paradiža do Pekla

Ljubljana, 20. oktobra - V Sloveniji je več kot 6000 naselij, od tega jih ima 4800 unikatno ime. Podobno je z ulicami, kjer jih ima skoraj 5000 unikatno ime. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) se lahko nemalo teh imen poveže z živalskim in rastlinskim svetom, kot sta na primer Mačji dol in Kostanj. Poleg tega imamo v Sloveniji tudi Paradiž in Pekel.