Dva pozitivna testa na Giru

Videm, 20. oktobra - Organizatorji 103. kolesarske dirke po Italiji so danes sporočili, da sta bila v zadnjem krogu testiranj na novi koronavirus 18. in 19. oktobra pozitivna dva vzorca. Eden od teh je bil kolumbijski kolesar ekipe UAE Emirates Fernando Gaviria, ki je covid-19 prvič prebolel že marca, so zapisali na spletni strani njegove ekipe.