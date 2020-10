Dva pozitivna testa na Giru

Videm, 20. oktobra - Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so danes sporočili, da sta bila v zadnjem krogu testiranj na novi koronavirus 18. in 19. oktobra pozitivna dva vzorca. V skladu s protokolom Mednarodne kolesarske zveze (Uci) in italijanskega ministrstva za zdravje so tokrat organizatorji Gira opravili 492 testov.