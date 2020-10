V Trbovljah prenovili gasilski dom

Trbovlje, 24. oktobra - V Trbovljah so ta mesec končali prenovo gasilskega doma. Naložba, ki je namenjena celotni lokalni skupnosti in s katero v občini vzpostavljajo center za zaščito in reševanje, je bila vredna več kot 300.000 evrov, so za STA povedali na trboveljski občini. Ocenili so tudi, da prenovljeni dom gasilcem omogoča učinkovitejše intervencije.