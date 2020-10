Reformatorji so se zavedali pomena izobrazbe za utrjevanje nove vere

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 29. oktobra - V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika in se spominjamo Primoža Trubarja. Letos pa mineva tudi 500 let od rojstva Adama Bohoriča, avtorja prve slovenske slovnice.