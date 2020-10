Zvesti Mike Pence vztrajal pri Trumpu do druge podpredsedniške nominacije

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 21. oktobra - Nekdanji zvezni kongresnik in guverner Indiane, 61-letni Mike Pence je v zadnjih štirih letih z vztrajno zvestobo predsedniku Donaldu Trumpu uspel ostati na položaju podpredsednika ZDA in si prislužil še drugo podpredsedniško nominacijo. Čeprav ugibanj o tem, da ga bo Trump zamenjal na primer z žensko, ni manjkalo.