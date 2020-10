Američani volijo 13 guvernerjev in 86 državnih kongresov

piše dopisnik STA iz New Yorka robi Poredoš

New York, 21. oktobra - Američani bodo 3. novembra volili tudi 11 guvernerjev zveznih držav in dveh teritorijev ter 86 od 99 državnih senatov in predstavniških domov, številne župane, 82 državnih vrhovnih sodnikov, na glasovnicah bodo številna referendumska vprašanja in pobude, plemenske voditelje pa volijo tudi Indijanci po rezervatih.