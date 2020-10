Delo o zagatah šolanja na daljavo (20. 10.)

Ljubljana, 19. oktobra - Špela Kuralt v komentarju Naj bo pouk tak, da bodo otroci lahko znali piše o slabi pripravljenosti na ponovno šolanje na daljavo, kljub pol leta priprav. Učitelji so tako avtonomni, da nekateri učenci začenjajo šele v sredo, drugi so že začeli z videokonfrencami, starši tretjih pa so dobili le navodila za delo. To še povečuje neenakosti med učenci.